SkyUp совершит 5 июля спецрейс Киев-Вена-Киев

30.06.2020 18:58

Укринформ

Авиакомпания SkyUp Airlines в воскресенье, 5 июля, совершит специальный пассажирский рейс из Киева в Вену, а затем из столицы Австрии в Киев.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Спецрейс Киев-Вена состоится 5 июля", — сообщил посол.

При этом он не исключил, что на обратном пути в Украину самолет из Вены еще залетит в Цюрих (Швейцария).

Вылет в Вену совершат из международного аэропорта "Борисполь", возвращаться спецрейс также будет в этот аэропорт.

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По словам Щербы, правом воспользоваться спецрейсом Киев-Вена могут граждане Украины с видом на жительство (Aufenthaltstitel), люди с приглашением австрийского работодателя, пациенты, которым нужен срочный курс лечения, а также люди, которых в Австрии ждут близкие родственники (в этом случае должно быть соответствующее подтверждение со стороны посольства Австрии в Украине).

Как сообщал Укринформ, Австрия продлила запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до 15 июля.

По материалам: ukrinform.ru