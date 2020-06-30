"Слугу народа" сейчас поддержала бы треть украинцев

Опрос

30.06.2020 18:21

Укринформ

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 30% украинцев, если бы пошли на парламентские выборы в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении Центра Разумкова по результатам исследования, проведенного социологической службой центра.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 20,5% среди всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За "Оппозиционную платформу — За жизнь" готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%", — говорится в сообщении.

Согласно опросу, за "Европейскую солидарность" готовы отдать свой голос 10% среди всех респондентов, или 16% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать, за ВО "Батькивщина" — соответственно 6% и 8,5%, за "Гражданскую позицию" — соответственно 2% и 3%, за Политическую партию "Сила и честь" — соответственно 3% и 3%.

Также по данным опроса, за "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 2% опрошенных и столько же, если бы пошли на выборы в ближайшее время, за политическую партию "Голос" — соответственно 1,5% и 2%, за партию Шария — соответственно 1,5% и 2%, за "Объединение "Самопомич" — соответственно 1% и 2%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" — соответственно 1% и 2%, за ВО "Свобода" — соответственно 1% и 2%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" — соответственно 1% и 1%, за каждую из остальных партий — менее 1% респондентов.

Читайте также: Зеленский за год подал в Раду восемь "конституционных" законопроектов — Центр Разумкова

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

По материалам: ukrinform.ru