Суд оправдал напавших на экс-депутата Найема

30.06.2020 19:33

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева оправдал трех мужчин, которые в апреле 2018 года напали в центре Киева на Мустафу Найема, который в то время был народным депутатом.

Об этом сообщил брат Мустафы Найема, адвокат Маси Найем в Facebook.

"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", — написал Маси Найем.

Он отметил, что 30 апреля 2018 года эти лица — вместе с четвертым, Саитовым Магомедом-Амином, дело в отношении которого рассматривается отдельно, напали на Мустафу Найема рядом с Бессарабским рынком.

"Конфликт был спровоцирован нарушением правил дорожного движения одним из обвиняемых", — напомнил брат экс-нардепа.

Маси Найем заявил, что решение суда об оправдании нападающих будет обжаловано.

"Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, что негативно отразилось на результатах судебного рассмотрения дела — в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации… Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в апелляционный суд — что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", — подчеркнул Найем.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева народный депутат от БПП Мустафа Найем пострадал в результате конфликта на дороге. Депутат с травмами был направлен в отделение скорой помощи.

Читайте также: Участнику конфликта с избиением Найема "светят" четыре года тюрьмы

Полиция установила, что парламентарий ехал в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади, когда его подрезал "Мерседес". Разгорелся конфликт. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время ссоры один из незнакомцев ударил народного депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Для розыска нападавших был введен план "перехват", автомобиль найден и задержаны три человека. Еще одного подозреваемого, Магомеда-Амина Саитова, который и ударил Найема, объявили в розыск и задержали в сентябре 2019 года.

По материалам: ukrinform.ru