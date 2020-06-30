ВНО по украинскому языку: как прошло тестирование и когда будут результаты

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30.06.2020 19:18

Укринформ

В ВНО по украинскому языку и литературе приняли участие более 275 тыс. человек.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

"Тестирование по украинскому языку и литературе, как и первое ВНО по математике, состоялось в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины. Традиционно ВНО по украинскому языку и литературе является самым многочисленным из всех тестирований. И то, что его удалось провести в безопасных условиях, свидетельствует о готовности МОН, УЦОКО и пунктов тестирования заботиться о здоровье участников и педагогов в течение всей основной и дополнительной сессий ВНО", — отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Проведение ВНО по украинскому языку и литературе в лицее имени Вячеслава Черновола в Ивано-Франковске / Фото: Юрий Рыльчук. Укринформ

Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек — это 74,44% общего количества зарегистрированных.

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143-х участников не допустили к пунктам тестирования, из них 52-х — из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей.

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по украинскому языку и литературе будет определен до 24 июля. На страницах участников результаты будут опубликованы до 25 июля.

Участники тестирования, которые не смогли участвовать в основной сессии ВНО по украинскому языку и литературе по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Как сообщал Укринформ, основная сессия ВНО началась 25 июня с тестирования по математике, в котором приняли участие более 152 тыс. человек.

По материалам: ukrinform.ru