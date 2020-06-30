Зеленский — о динамике коронавируса: Медицина должна быть готовой ко всему

30.06.2020 13:20

Укринформ

При имеющейся динамике заболеваемости COVID-19 система здравоохранения должна быть готова ко второй волне эпидемии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предупреждению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что Львовщина десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. В частности, за последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека умерли.

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готова ко всему», – сказал Зеленский.

Как отмечалось на совещании, правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас имеются койки почти для 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

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Также Президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения – это лодки, помпы, специальные костюмы.

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.

14 регионов Украины и город Киев не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

По материалам: ukrinform.ru