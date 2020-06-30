Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Глава государства во время традиционного совещания в Офисе президента отметил, что ситуация с распространением вируса COVID-19 в Украине довольно тяжелая.

Врачи
Врачи. Фото — delo.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОП.

В связи с этим, президент констатировал, что Украине надо быть готовой ко второй волне эпидемии коронавируса в стране:

«В медучреждениях Закарпатья уже занято больше 70% мест, которые подготовлены специально для зараженных COVID-19. Если такая динамика продолжится, значит готовимся ко второй волне. Я всё же надеюсь, что мы сможем избежать такого сценария… Но медицина должна готовиться ко всему».

Отмечается, что на сегодняшний день осталось свободными почти 30 тысяч мест в больницах. Что касается аппаратов ИВЛ, то их достаточно, сейчас их практически не применяют к больным.

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине.


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