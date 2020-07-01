Кабмин решил не вводить контроль за утилизацией масок и перчаток

01.07.2020 18:17

Укринформ

Кабинет министров Украины решил не вводить административно-регулятивные действия по утилизации медицинских масок и перчаток, которые люди используют на карантине, связанном с COVID-19.

Об этом сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, отвечая на вопросы в ходе брифинга по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

«На самом деле мы давно занимались этим вопросом и давно разработали постановление Кабинета министров о предупреждении распространения этих отходов, таких как маски, перчатки. Но изучив международный опыт, мы пришли к выводу, что любые административно-регулятивные действия не дадут определенного результата, которого мы ожидаем. То есть, мы склоняемся к тому, что это должны быть рекомендации населению, как вести себя с условно медицинскими отходами, которые продуцируются в домохозяйствах», — заявил Абрамовский.

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По словам министра, использованные маски и перчатки просто надо сложить в пакет, крепко завязать и с обычными бытовыми отходами положить в баки-накопители.

По материалам: ukrinform.ru