Камеры на дорогах будут фиксировать проезд по полосе для общественного транспорта

01.07.2020 17:34

Укринформ

В МВД тестируют использование автоматической системы фиксации превышения скорости на дорогах для документирования других нарушений ПДД.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге в Киеве 1 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Система начала свою работу с фиксации фактов превышения скорости. Однако, технически и по закону эта система позволяет фиксировать целый ряд других правонарушений. Сейчас мы в тестовом режиме в городе Киеве отрабатываем начало фиксации правонарушений, таких как проезд по полосе общественного транспорта", — отметил он .

Геращенко отметил, что в течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые систематически ездят по полосе общественного транспорта.

"До конца года мы думаем запустить и другие сервисы — фиксацию нарушений правил остановки и стоянки", — добавил заместитель министра.

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Также планируется запуск фиксации проезда на запрещающий сигнал светофора, фактов выезда на встречную полосу движения, на проезд пешеходными тротуарами и пешеходными дорожками, а также нарушение правил движения через железнодорожные переезды.

Как уже сообщалось, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на брифинге, что со времени запуска автоматической системы фотофиксации на дорогах Киева и Киевской области количество нарушений снизилось более чем в 4 раза.

12 марта МВД представило пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Запуск этой системы в эксплуатацию планировался на 1 мая, однако был перенесен из-за карантина.

20 мая правительство одобрило постановление "О функционировании системы фиксации нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме", которая предусматривала введение с 1 июня фото- и видеофиксации на дорогах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда на заседании правительства сообщил, что 1 июня заработает 17 пунктов фото- и видеофиксации дорожного движения. Впоследствии их количество увеличится до 40, а всего в планах ведомства открыть 700 таких пунктов.

По материалам: ukrinform.ru