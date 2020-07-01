С 1 июля вырастут пенсии для украинцев: ПФУ назвал размеры повышений для разных категорий пенсионеров (Таблица)
Закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусматривает увеличение прожиточного минимума с 1 июля.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.
Прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан вырастет с 1 июля с 1638 гривен до 1712 гривен.
В связи с этим ПФУ произвел и перерасчет пенсий с данного периода.
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, для незанятых пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж.
Вне зависимости от того работает пенсионер или нет, будут увеличены установленные к пенсиям надбавки и другие доплаты, размер которых привязан к прожиточному минимуму.
Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий начнется с 4 июля 2020 года.
Размеры выплат с 01.07.2020
|Наименование повышение
|% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность
|Размер с 01.12.2019 (грн)
|Размер с 01.07.2020 (грн)
|Разница (грн)
|Минимальный размер пенсии по возрасту
|100
|1638,0
|1712,0
|74,0
|Минимальный размер пенсионной выплаты
|100
|1638,0
|1712,0
|74,0
|Максимальный размер пенсионной выплаты
|10 прожиточных
|16380,0
|17120,0
|740,0
|Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны
|I группа
|650
|10647,0
|11128,0
|481,0
|ІІ группа
|525
|8599,5
|8988,0
|388,5
|III группа
|360
|5896,8
|6163,2
|266,4
|Участники боевых действий
|165
|2702,7
|2824,8
|121,1
|Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС
|I группа
|285
|4668,3
|4879,2
|210,9
|ІІ группа
|255
|4176,9
|4365,6
|188,7
|III группа
|225
|3685,5
|3852,0
|166,5
|Размер пенсии шахтерам
|3 прожиточных
|4914,0
|5136,0
|222,0
|Пенсия за особые заслуги перед Украиной
|20-40
|327,60-655,20
|342,40-684,80
|14,80-29,60
|Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы
|50
|819,0
|856,0
|37,0
|Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы
|40
|655,2
|684,8
|29,6
|Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы
|30
|491,4
|513,6
|22,2
|Повышение участникам боевых действий
|25
|409,5
|428,0
|18,5
|Повышение участникам войны
|15
|245,7
|256,8
|11,1
|Повышение участникам войны, награжденным медалью
|20
|327,6
|342,4
|14,8
|Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью)
|I группа
|50
|819,0
|856,0
|37,0
|ІІ группа
|40
|655,2
|684,8
|29,6
|III группа
Ранее сообщалось о том, что в ПФУ сделали важное заявление, касающееся многих украинцев.