С 1 июля вырастут пенсии для украинцев: ПФУ назвал размеры повышений для разных категорий пенсионеров (Таблица)

Закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусматривает увеличение прожиточного минимума с 1 июля.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан вырастет с 1 июля с 1638 гривен до 1712 гривен.

В связи с этим ПФУ произвел и перерасчет пенсий с данного периода.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, для незанятых пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж.

Вне зависимости от того работает пенсионер или нет, будут увеличены установленные к пенсиям надбавки и другие доплаты, размер которых привязан к прожиточному минимуму.

Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий начнется с 4 июля 2020 года.

Размеры выплат с 01.07.2020

Наименование повышение % от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность Размер с 01.12.2019 (грн) Размер с 01.07.2020 (грн) Разница (грн) Минимальный размер пенсии по возрасту 100 1638,0 1712,0 74,0 Минимальный размер пенсионной выплаты 100 1638,0 1712,0 74,0 Максимальный размер пенсионной выплаты 10 прожиточных 16380,0 17120,0 740,0 Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны I группа 650 10647,0 11128,0 481,0 ІІ группа 525 8599,5 8988,0 388,5 III группа 360 5896,8 6163,2 266,4 Участники боевых действий 165 2702,7 2824,8 121,1 Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС I группа 285 4668,3 4879,2 210,9 ІІ группа 255 4176,9 4365,6 188,7 III группа 225 3685,5 3852,0 166,5 Размер пенсии шахтерам 3 прожиточных 4914,0 5136,0 222,0 Пенсия за особые заслуги перед Украиной 20-40 327,60-655,20 342,40-684,80 14,80-29,60 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы 50 819,0 856,0 37,0 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы 40 655,2 684,8 29,6 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы 30 491,4 513,6 22,2 Повышение участникам боевых действий 25 409,5 428,0 18,5 Повышение участникам войны 15 245,7 256,8 11,1 Повышение участникам войны, награжденным медалью 20 327,6 342,4 14,8 Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью) I группа 50 819,0 856,0 37,0 ІІ группа 40 655,2 684,8 29,6 III группа

Ранее сообщалось о том, что в ПФУ сделали важное заявление, касающееся многих украинцев.