Самоизоляцию для граждан стран "красной" зоны не отменяли — Степанов

01.07.2020 11:59

Укринформ

Иностранные граждане, которые приезжают в Украину из стран "красной" зоны, должны проходить двухнедельную самоизоляцию, но могут быстрее ее завершить, если сдадут ПЦР-тест и его результат будет отрицательным.

Об этом на брифинге 1 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы не говорим об отмене самоизоляции. Последним решением правительства были внесены изменения, соответственно, в отношении приезжающих в страну иностранцев из "красной" зоны. Человек должен установить приложение "Дій вдома" и пойти на самоизоляцию, которая составляет 14 дней. Но если у этого человека есть желание быстрее выйти из самоизоляции, то он может пройти ПЦР-тестирование в сертифицированных референс-лабораториях, лабораторных центрах, как частных, так и государственных. Если тест отрицательный, то эта лаборатория, соответственно, ставит в известность Центр общественного здоровья, и человек исключается из приложения "Дій вдома", — сообщил Степанов.

Он отметил, что эта схема действует именно для иностранцев, прибывших из стран "красной" зоны, и в таком случае ПЦР-тест делается за счет человека.

Однако, по словам министра, ПЦР-тестирование украинцев проводят бесплатно и по показаниям.

"Если у вас есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни, вы обращаетесь или к своему семейному врачу, или, если у вас есть тяжелые симптомы, на экстренную медицинскую помощь, и вам при клинических симптомах должны бесплатно приехать сделать тест — или подтвердить диагноз или опровергнуть — и определиться с дальнейшим лечением", — объяснил Степанов.

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Он добавил, что тест амбулаторным больным также делается по назначению семейного врача, который сопровождает больного на амбулаторном лечении.

Глава Минздрава отметил, что получает много сообщений о случаях, когда пациентам отказывали в бесплатном тесте и рекомендовали сделать тестирование за свой счет. По его словам, в таких случаях пациент должен обратиться на "горячую линию" или местного департамента здравоохранения, или Минздрава и сообщить об этом.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждено 44 998 случаев заболевания COVID-19, из них 1173 летальных, 19548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru