Ситуация на валютном рынке Украины 1 июля 2020 года: курс гривны укрепился

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 1 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,66 гривен, что на 3 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 9 копеек дешевле и стоит сегодня 29,86 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 1 июля:

1 доллар США стоит 26,6676 гривен;

1 евро – 29,8677 гривен;

1 российский рубль – 0,3745 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,55 гривен, продажа 26,80 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,65 гривен, продажа 30,00 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 30 июня 2020 года.