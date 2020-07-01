ВНО по украинскому языку: опубликовали правильные ответы на тест

01.07.2020 13:07

Укринформ

Установлены правильные ответы к заданиям теста внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Предметные профессиональные комиссии Украинского центра оценивания качества образования установили правильные ответы к заданиям сертификационной работы по украинскому языку и литературе. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе «ВНО-2020. Украинский язык и литература»", — говорится в сообщении.

В УЦОКО напомнили, что заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования с определение порога «сдал/не сдал» по украинскому языку и литературе состоится до 25 июля. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 25 июля.

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Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по украинскому языку и литературе, советуем воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценивания задания открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания).

Схемы оценивания задания открытой формы с развернутым ответом по украинскому языку будут размещены завтра в разделе «ВНО-2020. Украинский язык и литература».

Как сообщал Укринформ, основная сессия ВНО началась 25 июня тестированием по математике, 30 июня свыше 275 тысяч участников сдали тестирование по украинскому языку и литературе.

По материалам: ukrinform.ru