Война на Донбассе: оккупанты более десятка раз нарушили режим тишины

Пророссийские террористы продолжают интенсивно обстреливать украинских военных, нарушая все возможные договоренности.

Об этом сообщается в штабе ООС, пишет «НБН«.

Согласно утренней сводке, 30 июня оккупанты 12 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом противник пользовался запрещенными минометами, гранатометами, крупнокалиберными пулеметами и различным стрелковым оружием.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ неподалеку Невельского, Водяного, Авдеевки, Песков, Новотошкивского, Новозвановки, Луганского, Зайцевого, Хутора Свободного.

Впоследствии вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников: к счастью, им оперативно предоставили медпомощь и сейчас они находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное.

Бойцы ВСУ открывали ответный огонь на каждый обстрел боевиков. По данным разведки, в результате были ранены трое оккупантов. По уточненным данным, в период с 24 по 26 июня было убито двух террористов.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 29 июня.