Украина и Швейцария будут работать над созданием мобильных аппаратов ИВЛ

01.07.2020 12:13

Укринформ

Дипломатические ведомства Украины и Швейцарии подписали меморандум о начале сотрудничества в сфере научной дипломатии, в частности, реализации проекта массового производства мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом Укринформу сообщили из Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации.

«В Берне 30 июня состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Украины и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарской Конфедерации, которым предусматривается начало сотрудничества в сфере научной дипломатии (Science Diplomacy)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, от украинской стороны документ подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Артем Рыбченко, от швейцарской — Федеральный советник, глава ФДИД Игнасио Кассис.

В сообщении также говорится, что Федеральная высшая техническая школа Цюриха (ETH Zürich) совместно с украинскими инженерами разработали мобильный аппарат искусственной вентиляции легких («Low Cost Lung Ventilator») невысокой себестоимости, состоящий из легко доступных компонентов. В рамках Меморандума достигнуты договоренности о выделении швейцарской стороной 1,5 млн швейцарских франков для реализации первой фазы данного проекта на производственной базе высокотехнологичного украинского государственного предприятия. В рамках церемонии был представлен прототип совместной разработки аппарата ИВЛ.

Посол Украины Рыбченко отметил важность скорейшего налаживания сотрудничества Украины и Швейцарии в сфере science diplomacy, которое создает новую платформу для плодотворного сотрудничества на благо человечества. Сегодня перед миром встало большое количество вызовов, которые возможно решать именно благодаря научным и инновационным разработкам.

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Руководитель внешнеполитического ведомства Швейцарской Конфедерации Кассис назвал совместный проект признаком хороших отношений Швейцарии с Украиной. "Мы поддерживаем наших партнеров в Украине и помогаем людям по всему миру, делая инвестиции в мир, свободу и процветание", — отметил он.

Кроме того, во время встречи посол Рыбченко и министр Кассис обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и событий на мировой арене.

По материалам: ukrinform.ru