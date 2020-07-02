ГБР возбудило дело против судей, рассматривающих дело "Сармата"

02.07.2020 13:53

Укринформ

Госбюро расследований, расположенное в городе Мелитополь, расследует уголовное производство в отношении судей Бердянского горрайонного суда, которые рассматривают дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (известного по позывным "Сармат").

Об этом в четверг, 2 июля, заявил прокурор Запорожской областной прокуратуры Владимир Калюга, сообщает корреспондент Укринформа.

"В отношении судей Бердянского горрайонного суда в июне ГБР в г. Мелитополь открыто уголовное производство по ст. 375 (вынесение заведомо неправосудного решения) УК Украины. Эта статья пока еще действует, хотя ее Конституционный суд отменил. Дело расследуется", — сказал прокурор во время общения с активистами, которые собрались под стенами Запорожской облпрокуратуры на пикет в поддержку голодающих ветеранов АТО, побратимов убитого "Сармата".

Пикетчики подготовили обращение, в котором требуют, чтобы прокуратура обратилась в суд с апелляционной жалобой на решение об освобождении из СИЗО четырех подозреваемых по делу об убийстве Виталия Олешко. Участники пикета заявляют, что если прокуратура останется в стороне, то начнут бессрочную акцию.

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Однако Калюга утверждает, что подобные решения суда не подлежат обжалованию.

"Суд неоднократно продлевал сроки содержания под стражей всем подозреваемым лицам. 29 мая 2020 года в отношении 4 человек суд (Бердянский горрайонный — ред.) не поддержал ходатайство прокурора и отказал в содержании под стражей, избрав 4 лицам меруа пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По действующему УПК Украины подобные решения суда не подлежат обжалованию. Мы лишены возможности обжаловать такие решения", — пояснил прокурор.

По его словам, решение может быть обжаловано при одном условии: в случае нарушения этими лицами условий домашнего ареста, обязанностей, возложенных на них судом.

"Если такие нарушения будут — прокурор немедленно будет инициировать вопрос об изменении меры пресечения. Я круглосуточно интересуюсь у органов полиции, как соблюдают условия домашнего ареста обвиняемые. Одного обвиняемого контролирует Бердянский горотдел полиции, трех других — управление полиции в Днепропетровской области", — добавил Калюга.

Как сообщалось, дело об убийстве "Сармата" рассматривается в Бердянском суде с июля 2019 года. Обвиняются 11 человек (9 из которых обвиняются в совершении убийства Виталия Олешко).

Побратимы Олешко, которые не согласны с изменением меры пресечения четверым фигурантам дела, начали под Офисом Президента бессрочную акцию. Уже 24 суток ветераны АТО голодают. Вчера, 1 июля, один из участников — Михаил Криворучко, потерял сознание, на место вызвали медиков. Пикетчики приняли решение продолжать акцию, но согласились на проведение поддерживающей терапии (со вчерашнего дня им делают капельницы с добавлением витаминов).

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Между тем адвокаты других фигурантов дела, которым суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей, подали апелляционную жалобу, требуя отпустить их подзащитных под домашний арест. Апелляцию должны рассматривать в Запорожском апелляционном суде, но судьи объявили самоотвод, объясняя, что участвовали в рассмотрении дела в ходе досудебного расследования. Жалобу передали в Верховный суд, который должен определить подсудность.

Виталий Олешко (позывной "Сармат") был застрелен 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друга. От полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте. Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления почти сразу. Заказчик убийства до сих пор не назван.

По материалам: ukrinform.ru