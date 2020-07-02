Лечение больных COVID-19 оплачивает государство — Степанов

02.07.2020 10:40

Укринформ

Оплата лечения больных COVID-19 осуществляется государством. Больницы, которые лечат больных с COVID-19, получают средства от НСЗУ согласно заключенным договорам.

Об этом на брифинге в четверг заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас установлены пакеты за лечение больных COVID-19, которые предусматривают как анализы, так и полный пакет лечения, куда входят и лекарства от коронавирусной болезни, которые соответственно предусмотрены стандартом, утвержденным Минздравом, так и 300% заработной платы медицинским работникам. Хочу подчеркнуть, что все, кто находится в больницах, кто госпитализируется, лечение этих больных происходит за счет государства", — сказал Степанов.

Как сообщал Укринформ, по данным Национальной службы здоровья Украины, за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле и мае медицинские учреждения получили более 1 млрд 600 млн грн. За апрель-май в медучреждениях, которые были определены для лечения COVID-19, получили стационарную медицинскую помощь 11 146 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 1 971 пациент получил медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

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По состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждено 45 889 случаев заболевания COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru