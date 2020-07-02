Под Офисом Президента третий день митингуют шахтеры

02.07.2020 11:43

Укринформ

Возле Офиса Президента третий день продолжается бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Около сотни шахтеров стучат касками и держат флаги "Независимого профсоюза шахтеров", "Конфедерации свободных профсоюзов Украины" и др.

Как сообщалось, среди требований горняков, в частности:

погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля 2020 года превысила 1,2 млрд грн;

обязательства Фонда государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглеснаб", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в том числе с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), ГП "Первомайскуголь" (177 млн ​​грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), "Пивденнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская";

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увольнение с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса;

запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из Российской Федерации и Беларуси.

По материалам: ukrinform.ru