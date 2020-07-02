За полтора месяца почти вдвое уменьшилось число украинцев, которые считают себя состоятельными

Опрос

02.07.2020 12:29

Укринформ

В Украине по состоянию на начало июня 12% граждан назвали себя богатыми, тогда как в конце апреля таких было 20,5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Если в конце апреля можно было причислить к условно состоятельным слоям (могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20.5% респондентов, то в начале июня – уже 12%", — говорится в сообщении.

При этом, по данным опроса, с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут немного откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник), и с 34% до 37% – с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно).

В то же время уровень абсолютной бедности – тех, кому не хватает денег на еду – практически не изменился – 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.

"Таким образом, за этот период фиксируется снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности", — отмечают социологи.

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КМИС с 24 мая по 4 июня 2020 года провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5%, 0,4% — для показателей близких к 1%.

По материалам: ukrinform.ru