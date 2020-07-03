Мошенники продают в интернете "правильные" ответы на тесты ВНО

03.07.2020 15:41

Укринформ

Украинский центр оценивания качества образования предупреждает о мошеннических схемах продажи "правильных" ответов на тесты ВНО.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"В сети мошенники уже «сливают» ответы на ВНО-2020. Как и в предыдущие годы, социальные сети пестрят "заманчивыми" предложениями. Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2020 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для "убедительности" присылают письмо из якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО", — отмечают в УЦОКО.

В Украинском центре оценивания качества образования подчеркнули, что у них создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. Составляют тесты и печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.

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Отдельно в Центре отметили, что некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой сомнительный контент.

За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет.

Актуальную информацию о ВНО абитуриенты могут узнать на веб-сайте УЦОКО, на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram и вновь созданном канале Тelegram.

По материалам: ukrinform.ru