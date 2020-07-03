Подполковник СБУ вымогал у предпринимателя $250 тысяч — Офис генпрокурора

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02.07.2020 22:59

Укринформ

Офис Генпрокурора заявил о разоблачении преступной группы под руководством подполковника СБУ, которая требовала 250 тыс. долларов США у предпринимателя.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

«По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которой требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долларов США за возможное неразглашение сведений относительно обстоятельств гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подполковнику СБУ сообщено о подозрении, в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Продолжаются обыски по местам жительства фигурантов и в помещении УСБУ в Одесской области с целью обнаружения вещей и документов, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве. Уже изъято несколько единиц предметов, похожих на оружие и боевые припасы, в качестве возможных орудий преступления. Также устанавливаются другие причастные лица.

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Как уточняется, злоумышленники разоблачены следователями Главного следственного управления ГБР при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса генпрокурора и при участии военной прокуратуры Южного региона, оперативное сопровождение осуществляло Главное управление внутренней безопасности СБУ.

По материалам: ukrinform.ru