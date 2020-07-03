После смягчения карантина в «ДНР»: паспортизация жителей ОРДЛО начала набирать новых оборотов

Общество
Ольга Гергелюк0
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На временно оккупированной территории Донецкой области оккупационные «администрации» недавно смягчили карантинные ограничения. Сразу же после этого начался новый виток паспортизации жителей ОРДЛО. Как сообщили в так называемом «министерстве транспорта ДНР», после смягчения карантинных ограничений около 1000 человек отправились в Ростовскую область за паспортами РФ.

паспортизация жителей ОРДЛО
Паспортизация жителей ОРДЛО. Фото — rbc.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

РФ продолжает выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Специально для этого подконтрольные РФ оккупационные администрации запустили автобусные рейсы в Россию, которые провозят жителей ОРДЛО к пунктам оформления и выдачи паспортов.

В так называемом «министерстве транспорта ДНР» сообщают, что на маршрутах в РФ работает 23 транспортных средства. По данным, «министерства» псевдореспублики, вчера, 2 июля, в Россию отвезли группу жителей Донецка, Горловки, Енакиево, Макеевки, Харцызска, Тореза и Снежного.

Стоить отметить, что ранее блогер «Вольнодумец» в своем блоге писал о том, что оккупационным «администрациям» поступили новые указания касаемо паспортизации жителей ОРДЛО. Блогер сообщил, что к 1 сентября 2020 года паспорта РФ должны иметь минимально 2/3 населения оккупированных территорий.

Ранее мы сообщали, что Гай бьет тревогу из-за тысячи военных РФ на границе с Украиной. 


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