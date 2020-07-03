После смягчения карантина в «ДНР»: паспортизация жителей ОРДЛО начала набирать новых оборотов

На временно оккупированной территории Донецкой области оккупационные «администрации» недавно смягчили карантинные ограничения. Сразу же после этого начался новый виток паспортизации жителей ОРДЛО. Как сообщили в так называемом «министерстве транспорта ДНР», после смягчения карантинных ограничений около 1000 человек отправились в Ростовскую область за паспортами РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

РФ продолжает выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Специально для этого подконтрольные РФ оккупационные администрации запустили автобусные рейсы в Россию, которые провозят жителей ОРДЛО к пунктам оформления и выдачи паспортов.

В так называемом «министерстве транспорта ДНР» сообщают, что на маршрутах в РФ работает 23 транспортных средства. По данным, «министерства» псевдореспублики, вчера, 2 июля, в Россию отвезли группу жителей Донецка, Горловки, Енакиево, Макеевки, Харцызска, Тореза и Снежного.

Стоить отметить, что ранее блогер «Вольнодумец» в своем блоге писал о том, что оккупационным «администрациям» поступили новые указания касаемо паспортизации жителей ОРДЛО. Блогер сообщил, что к 1 сентября 2020 года паспорта РФ должны иметь минимально 2/3 населения оккупированных территорий.

Ранее мы сообщали, что Гай бьет тревогу из-за тысячи военных РФ на границе с Украиной.