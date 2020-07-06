Рассмотрение апелляции на меру пресечения Антоненко отложили на 9 июля

06.07.2020 17:48

Укринформ

Киевский апелляционный суд отложил на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко на избрание ему меры пресечения в виде ареста.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, сообщает Укринформ.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: отложить рассмотрение дела на 16:00 9 июля", — заявил судья.

Соответствующее решение было принято в связи с необходимостью изучения адвокатами Антоненко ходатайства обвинения.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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22 мая адвокат Николай Ореховский проинформировал, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

В Нацполиции 2 июля сообщили, что готовы направить в суд дело Шеремета.

По материалам: ukrinform.ru