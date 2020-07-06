СБУ блокировала канал утечки данных из Налоговой

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06.07.2020 18:36

Укринформ

В Хмельницком киберспециалисты СБУ выявили и пресекли деятельность канала утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом с автоматизированных информационных баз ГФС. В состав преступной группы входили действующие сотрудники налоговой службы. Правоохранители задержали организатора преступной схемы «на горячем» в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче несанкционированно полученной информации очередному заказчику. Проверяется версия об использовании указанного канала получения информации и представителями так называемой "Л/ДНР". Во время обысков по месту жительства злоумышленника и его подельников правоохранители изъяли компьютерную технику и флэш-накопители, содержащие информацию с ограниченным доступом. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Сейчас организатору нелегальной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности его сообщников из Государственной фискальной и налоговой служб.

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Разоблачение незаконной деятельности проводилось совместно с Теруправлением ГБР, Управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины в Хмельницкой области под процессуального руководством прокуратура Хмельницкой области.



Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru