Минобразования просит отсрочить призыв для выпускников школ и колледжей

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07.07.2020 13:11

Укринформ

Министерство образования и науки просит Министерство обороны Украины отсрочить весенний призыв для выпускников учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования 2020 года.

Соответствующее письмо МОН за подписью и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета к Минобороны обнародовано на сайте Министерства образования и науки.

"Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, которые обусловлены введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август месяц, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения о призыве указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свою учебу", — говорится в документе.

В письме говорится, что сложившаяся в 2020 году ситуация с параллельным проведением вступительной и призывной кампании вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах в отношении одинаковой категории лиц.

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Как сообщал Укринформ, в апреле Кабинет министров принял распоряжение об отсрочке призыва на срочную службу в армии с апреля-июня на май-июль 2020 года. Как сообщили в Министерстве обороны, в мае-июле 2020 года в ряды Вооруженных сил на срочную службу планировалось призвать 9 тысяч человек.

По материалам: ukrinform.ru