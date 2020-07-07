В МОЗ рассказали о готовности Украины ко второй волне коронавируса
Во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что на сегодняшний день украинские больницы и лабораторные центры подготовлены намного лучше, чем это было в марте.
Об этом передает «НБН«.
«Сегодня в лабораторных центрах есть запас тестов на месяц вперед, даже при условии полной загруженности. Мы придерживаемся такого уровня. Если в каких-то центрах возникают проблемы — мы сразу отправляем туда тест-системы. Волноваться не стоит, мы полным ходом готовимся ко второй волне».
Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.
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