В МОЗ рассказали о готовности Украины ко второй волне коронавируса

Во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что на сегодняшний день украинские больницы и лабораторные центры подготовлены намного лучше, чем это было в марте.

Об этом передает «НБН«.

«Сегодня в лабораторных центрах есть запас тестов на месяц вперед, даже при условии полной загруженности. Мы придерживаемся такого уровня. Если в каких-то центрах возникают проблемы — мы сразу отправляем туда тест-системы. Волноваться не стоит, мы полным ходом готовимся ко второй волне».

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.