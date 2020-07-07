В Украине зарегистрировали 49 607 случаев COVID-19, за сутки — 564 новых

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07.07.2020 09:28

Укринформ

По состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49607 случая COVID-19, за сутки — 564 новых случаев.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За сутки заболели 564 человека. Всего за все время пандемии заболели 49607 человек, из них 3569 детей и 7046 медработников", — сказал Степанов.

За сутки, по его словам, госпитализированы 197 человек, зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 490 человек.

Всего за все время пандемии на территории Украины зафиксированы 1283 летальных случая, выздоровели 22193 человека.

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Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 144, Закарпатской — 83, и Киеве — 63.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 7 июля количество случаев COVID-19 составляло 49043.

По материалам: ukrinform.ru