Взяли под стражу подполковника СБУ, которого подозревают в вымогательстве $250 тысяч

07.07.2020 12:18

Укринформ

Подполковник Службы безопасности Украины, подозреваемый в вымогательстве 250 тысяч долларов, взят под стражу с альтернативой залога почти 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство, согласованное прокурором Специализированной прокуратуры в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса генерального прокурора, относительно избрания заместителю начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины) подполковник СБУ взят под стражу в зале суда и определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 9,7 млн грн", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками.

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В настоящее время принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

По материалам: ukrinform.ru