Девять областей не готовы к ослаблению карантина

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08.07.2020 10:58

Укринформ

По состоянию на 8 июля девять регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская области.

Данные по АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет меньше чем 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиление противоэпидемических мер согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Минздрава.

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Как сообщал Укринформ, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 807 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Украине лабораторно подтверждено 50 414 случаев заболевания COVID-19, летальных исходов — 1306, выздоровели — 23 119 человек.

По материалам: ukrinform.ru