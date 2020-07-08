Масштабные пожары в Луганской области: Зеленский прибыл на место происшествия

Утром 8 июля глава государства прибыл в Луганскую область, где бушуют масштабные лесные пожары.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу президента.

На месте пожаров Владимир Зеленский поднял вопрос компенсации для пострадавших от огненной стихии:

«В эти минуты идет заседание Кабмина. Нам нужно всё подсчитать, сколько денег потребуется. Сейчас я услышал, что быстро надо выделить 50 миллионов. Эти деньги есть, мы посчитаем и поможем людям. Главное разобраться с условиями, в которых они живут».

Президент добавил, что ему предложили выплатить по 300 тысяч гривен пострадавшим, дабы они смогли приобрести новое жилье:

«Надо подсчитать, сколько понадобится средств людям, которые потеряли всё: дом, хозяйство, документы, деньги. Надо быстро считать и выплатить компенсации».

Зеленский также рассказал, что сейчас решается вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшим. Возможно, людей расселят в пансионатах:

«У нас поступило предложение от харьковской области. Они готовы расселить у себя пострадавших».

Напомним, ранее мы писали, что волонтеры собирают помощь пострадавшим от пожара в Луганской области.