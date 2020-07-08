Минздрав ведет переговоры о закупке Ремдесивира для лечения COVID-19

08.07.2020 10:36

Укринформ

Министерство здравоохранения ведет переговоры о возможности закупки препарата Ремдесивир в количестве, достаточном для лечения от COVID-19 8 тыс. пациентов.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы уже провели определенные переговоры с компаниями, которые получили лицензию от компании Gilead (американская фармацевтическая компания, производитель препарата Ремдесивир). Рассчитываем на закупку этого лекарственного средства. Предварительно есть договоренность о закупке его в количестве, рассчитанном на лечение в 8 тыс. пациентов. Сейчас проводим согласование, переговоры. Это лекарственное средство, которое эффективно может использоваться при лечении коронавирусной болезни", — сказал Степанов.

Он отметил, что Ремдесивир включен украинскими специалистами в протокол лечения COVID-19.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев заболевания COVID-19, летальных случаев 1306, выздоровели 23119 человек.

По материалам: ukrinform.ru