На Закарпатье могут усилить карантин

Общество
Христина Качоровська0
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В регионе уже длительное время стремительно растет число заболевших коронавирусом. Местные власти не исключают, что им придется вернуться к первому этапу карантина.

Карантин
Карантин. Фото — bug.org.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг глава Закарпатской ОГА.

«Учитывая ежедневный большой прирост заболевших на Закарпатье, мы оказались на пороге возвращения к первому этапу карантина», — отметил Алексей Петров.

Чиновник добавил, что в регионе уже начали госпитализировать пациентов с COVID-19 в больницы, которые были предназначены для второй волны эпидемии.

Но, вместе с этим, отметил Петров, больницы первой волны освободились на 64%:

«В последнее время мы отмечаем, что вспышки коронавируса случаются там, где были массовые мероприятия без придерживания мер карантина: свадьбы, богослужения, дни рождения, поминки».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.


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