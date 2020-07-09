Правила выхода из самоизоляции не действуют для тех, кто уехал из оккупированных территорий — правозащитники

09.07.2020 12:08

Укринформ

Представители общественных организаций, которые занимаются вопросами защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта лиц, обеспокоены отсутствием механизма прекращения самоизоляции лиц, приехавших из временно оккупированных территорий Украины.

Об этом говорится в обращении к Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Министерству здравоохранения Украины.

"На практике этот механизм не работает надлежащим образом. Поскольку в электронном сервисе "Дій вдома" отсутствует опция для предоставления лицом результатов теста самостоятельно, то в случае, когда лаборатории не передают отрицательных результатов теста лица в ЦОЗ, лицо должно продолжать соблюдать самоизоляцию и фактически лишено возможности влиять на это", — говорится в обращении.

Правозащитники подчеркивают, что постановление правительства, которым предусмотрено снятие самоизоляции в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста, не определяет четкий и понятный механизм прекращения действия электронного сервиса "Дій вдома" для лиц, пересекающих КПВВ на Донбассе или админграницу с Автономной Республикой Крым.

В обращении подчеркивается, что, фактически, люди, которые уехали из оккупированных территорий, ограничены в возможности прекратить самоизоляцию на основании прохождения тестирования методом ПЦР из-за определения узкого перечня лабораторий, которые имеют право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома".

"Учитывая вышеизложенное, просим Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и Министерство здравоохранения Украины содействовать обеспечению полноценной реализации механизма прекращения самоизоляции лиц, которые приехали из временно оккупированных территорий Украины", — отмечается в обращении .

Как сообщалось, с марта 2020 года движение через все КПВВ на границе с временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территорией Крыма был ограниченным из-за введенных карантинных мер. Поэтому после их снятия и открытия КПВВ, даже при условии необходимости прохождения 14-дневной самоизоляции с использованием электронного сервиса «Дій вдома», многие жители оккупированных территорий хотят выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

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Согласно изменениям от 25 июня в постановление Кабинета министров Украины № 392 от 20.05.2020 года «Об установлении карантина с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», самоизоляция лица в связи с пересечением государственной границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из них прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которое проведено после пересечения государственной границы или указанных пунктов.

В то же время постановление не определяет четкий и понятный механизм прекращения действия электронного сервиса «Дій вдома», а значит — самоизоляции — в случае получения лицом отрицательного результата тестирования на COVID-19. Но Распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) № 41 от 30.06.2020 года устанавливает, что учреждения, которые проводят лабораторные исследования методом ПЦР на определение коронавируса SARS-CoV-2, по требованию лица должны направлять сведения об отрицательном результате проведения тестирования на СОVID-19 в Центр общественного здоровья (ЦОЗ) с целью принятия решения о прекращении самоизоляции, обсервации. В соответствии с пунктом 4 указанного распоряжения, Министерство цифровой трансформации должно обеспечить внесение сведений о прекращении самоизоляции в электронном сервисе «Дій вдома» на основании информации, предоставленной ЦОЗ.

На днях ЦОЗ обнародовал перечень лабораторий, которые имеют право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома».

Эта информация появилась более чем через неделю после того, как начал действовать механизм прекращения самоизоляции на основании данных ПЦР-тестирования, и теперь непонятно, какие должны быть дальнейшие действия лиц, которые сделали дорогостоящие тесты в других лабораториях, имеют отрицательные результаты на СОVID-19, однако не могут прекратить самоизоляцию.

По материалам: ukrinform.ru