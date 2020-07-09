В оккупированном Донецке начали снимать российский флаги (ФОТО)

По данным источника, надежды местных жителей на то, что ОРДЛО присоединиться к Российской Федерации угасают с каждым днем.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс«.

«День России прошел. Голосование по правкам к Конституции РФ завершено. Праздникам конец, наступают серые будни. Флаги России снимают, надежда на присоединение к РФ становится более призрачной. А тут ещё и заявление Кремля, что присоединение «Л/ДНР» к России на государственном уровне никогда не обсуждалось».

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Козак прокомментировал возможность присоединения ОРДЛО к РФ.