Закон о поступлении выпускников Донбасса не означает признания аттестатов ОРДЛО — комитет ВР

09.07.2020 13:47

Укринформ

Принятие закона, который разрешает выпускникам школ с временно оккупированных территорий поступать в высшие учебные заведения без прохождения ВНО, не означает признания Украиной аттестатов об образовании, выданных в ОДЛО.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция "Слуга народа") 9 июля во время брифинга «Зеленый свет для выпускников с оккупированных территорий: возможные последствия разрешения поступления в украинские вузы без сдачи ВНО», сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается аттестатов, мы их действительно не признаем. Дети обращаются в центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина", сдают два экзамена, получают украинское свидетельство о среднем образовании, а затем сдают внутренние экзамены », — пояснил Бабак.

В то же время в отношении детей погибших или раненых участников АТО / ООС председатель профильного комитета отметил, что они гарантированно учатся бесплатно.

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«Что касается детей других категорий людей, погибших или раненых на фронте, они переводятся на бюджет автоматически. Я не видел еще ни одного заявления, которое не было бы удовлетворено Министерство образования с просьбой перевести с контракта на бюджет ребенка погибшего бойца», — прокомментировал парламентарий.

Как сообщал Укринформ, 3 июля Верховная Рада приняла изменения в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, которые разрешают абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без прохождения ВНО.

По материалам: ukrinform.ru