Закон о вступлении без ВНО для выпускников из ОРДЛО и Крыма передали на подпись Зеленскому

09.07.2020 13:16

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей».

Соответствующая информация указывается в карточке законопроекта №3734, опубликованном на сайте парламента.

Так, в графе «Дата и состояние прохождения» указано, что закон возвращен с подписью Председателя ВР и передан на подпись Президенту 8 июля.

Закон вводит возможности поступления по вступительным экзаменам в рамках установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения. На сегодняшний день поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченных учреждениях высшего образования.

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В частности, статья 44 Закона "О высшем образовании" дополнена положением о том, что для лиц, местом жительства которых является ОРДЛО, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим поступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц.

По словам председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, таким образом, выпускники с оккупированных территорий смогут поступать без ВНО в любое учреждение высшего образования Украины, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла этот закон 3 июля.

По материалам: ukrinform.ru