Языковой омбудсмен надеется на утверждение программы развития украинского языка
Языковой омбудсмен надеется на утверждение программы развития украинского языка
11.07.2020 21:07
Укринформ
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь надеется на утверждение программы развития украинского языка.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
«Нужно, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. Я считаю, что это один из ключевых документов. Это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации, и по объяснению основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследования», — сказал Креминь.
Он заметил, что офис уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабинета министров, и выразил надежду на поддержку со стороны правительства.
«Запуск института, его работа, тесное сотрудничество и с органами власти, и с соответствующими министерствами, контроль за выполнением — это одно. А создание условий для освоения и повышения уровня владения украинским языком — это … другое», — сказал чиновник.
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Как сообщалось, 8 июля правительство назначило Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле, менее чем через полгода после назначения.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
По материалам: ukrinform.ru