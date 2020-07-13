С начала года в Украине произошло более 72 тысяч ДТП, погибли 1482 человека

13.07.2020 17:14

Укринформ

Министерство внутренних дел призывает Верховную Раду поддержать законопроект об усилении ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В течение 6 месяцев 2020 года на территории Украины зарегистрировано 72 394 автопроисшествия, из которых 11 200 — с погибшими и/или травмированными лицами, где 1 482 гражданина погибли и 13 909 получили травмы. В указанный период 2 110 ДТП совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. В результате 50 человек погибли, 857 травмированы», — подчеркнул глава МВД Арсен Аваков.

По информации МВД, законопроектом № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, предусматривается админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также увеличивается штраф за оставление места ДТП и уменьшается возможность виновникам таких ДТП избегать ответственности за содеянное.

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«Принятие данного законопроекта будет содействовать предупреждению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП», — отметил Аваков.

Подчеркивается, что срочность принятия законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежания ими ответственности.

Как уточняется, международный опыт обеспечения безопасности на дорогах показывает, что одним из самых простых и одновременно самых действенных способов заставить водителей соблюдать требования ПДД является внедрение системы эффективного наказания.

По материалам: ukrinform.ru