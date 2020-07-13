В этом году планируют приобрести 400 авто экстренной медпомощи – Степанов

13.07.2020 12:20

Укринформ

Правительство предусмотрело выделение 1 млрд 260 млн на повышение тарифа на предоставление экстренной медицинской помощи, в том числе увеличение зарплат медработников и улучшение материально-технической базы станций.

Об этом на брифинге 13 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"19 июня было принято решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медпомощь. Мы его увеличили на 40%. … По общим расчетам, согласно этому решению правительства, сумма выделяемых средств это 1 млрд 260 млн дополнительно до конца года. Это будет повышение тарифа начиная с 1 июля и до конца 2020 года. Эти средства пойдут, прежде всего, и на повышение зарплаты, и на укрепление материально-технической базы на станциях экстренной медпомощи", — сказал Степанов.

По его словам, отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн грн на приобретение 400 машин экстренной медпомощи, которые будут распределены между регионами. В целом же есть потребность в приобретении 1800 таких автомобилей, поэтому в дальнейшем автопарк экстренной медпомощи планируется обновить в течение 2-3 лет.

Читайте также: К концу года регионам планируют поставить лекарств на 4,2 миллиарда – Минздрав

Министр отметил, что из суммы 1,2 млрд грн будут выделены средства и на учебно-тренировочные центры для экстренной медпомощи.

Степанов напомнил, что с 1 сентября предусмотрено повышение зарплаты медработникам вторичного звена — врачам, среднему и младшему медперсоналу, в том числе и тем, кто работает в экстренной медпомощи.

По материалам: ukrinform.ru