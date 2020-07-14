Платить не нужно: украинцам сообщили отличные новости

Национальная служба здоровья Украины распространила обращение к украинцам с напоминанием о том, что в рамках программы медицинских гарантий, ряд услуг врачи оказывают пациентам бесплатно.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Однако это правило действует при наличии заключенной декларации с семейным врачом. Все расходы по этим услугам компенсируются НСЗУ.

В пресс-службе НСЗУ сообщили, что декларации подписали уже 30 миллионов граждан Украины, а оказанием первичной медицинской помощи занимаются 23 тысячи семейных врачей.

К бесплатным медицинским услугам относятся:

— консультации врача;

— базовые исследования и анализы;

— вакцинации детей и взрослого населения в соответствии с календарем прививок;

— выписка электронных рецептов по программе «Доступные лекарства»;

— выписка направлений к узким специалистам;

— выписка справок и больничных листов.

Также сообщается, что в рамках реформы в стране будут изменены все протоколы лечения болезней.

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