Платить не нужно: украинцам сообщили отличные новости
Национальная служба здоровья Украины распространила обращение к украинцам с напоминанием о том, что в рамках программы медицинских гарантий, ряд услуг врачи оказывают пациентам бесплатно.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.
Однако это правило действует при наличии заключенной декларации с семейным врачом. Все расходы по этим услугам компенсируются НСЗУ.
В пресс-службе НСЗУ сообщили, что декларации подписали уже 30 миллионов граждан Украины, а оказанием первичной медицинской помощи занимаются 23 тысячи семейных врачей.
К бесплатным медицинским услугам относятся:
— консультации врача;
— базовые исследования и анализы;
— вакцинации детей и взрослого населения в соответствии с календарем прививок;
— выписка электронных рецептов по программе «Доступные лекарства»;
— выписка направлений к узким специалистам;
— выписка справок и больничных листов.
Также сообщается, что в рамках реформы в стране будут изменены все протоколы лечения болезней.
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