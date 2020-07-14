Степанов — о новом учебном годе: Разработаем максимально удобные и действенные правила

14.07.2020 11:06

Укринформ

Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования и науки разрабатывают правила, по которым школы начнут работу с 1 сентября.

Об этом на брифинге во вторник заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы пытаемся разработать максимально удобные правила… Еще не было такой ситуации, которую сейчас переживает мир. Поэтому мы должны разработать максимально комфортные правила, которые бы гарантировали безопасность в данном случае детей”, — сказал Степанов.

Как сообщал Укринформ, 3 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предусматривает возможность дистанционного обучения в школах, что, впрочем, не отменяет традиционного учебного процесса. При условии умеренного развития ситуации учебный процесс в школах будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей, предусматривающем масочный режим, дезинфекцию, соблюдение дистанции.

Читайте также: Минобразования и Минздрав готовят правила, по которым начнется новый учебный год

Позднее и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил в интервью "Левому берегу", что дети должны пойти в школу. В то же время он добавил, что, возможно, Минобразования введет смешанную форму – частично автономный, частично онлайн, или посещение школы сменами, сейчас прорабатываются запасные варианты.

По состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 771 случай COVID-19, за сутки — 638 новых.

По материалам: ukrinform.ru