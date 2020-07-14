В Украину поступят 300 портативных аппаратов ИВЛ из Вьетнама

14.07.2020 10:58

Укринформ

Во вторник, 14 июля, в Украину из Вьетнама поступят 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных за счет средств вьетнамской компании.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нам удалось совместно с нашими партнерами во Вьетнаме обеспечить предоставление Украине партии в 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких", — сказал он.

По его словам, оборудование прибудет в Украину уже сегодня и после таможенного оформления "Укрмедснаб" проведет проверку и сертификацию аппаратов, дальше они будут безотлагательно распределены среди украинских медицинских учреждений.

Кулеба подчеркнул, что общая стоимость этой партии аппаратов ИВЛ 2 млн 373 тыс. долларов США, однако Украинское государство не потратило ни копейки, аппараты, по его словам, являются гуманитарной помощью вьетнамской компании Vingroup.

"Аппараты ИВЛ модели Vsmart VFS-510 производятся на предприятиях Vingroup по технологии американской компании медицинского оборудования Medtronic. Они сертифицированы Министерством здравоохранения Вьетнама", — рассказал министр.

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Вместе с тем он добавил, что нынешняя партия аппаратов ИВЛ является первой и до конца августа планируется передать Украине еще 600 единиц аппаратов ИВЛ производства Vingroup JSC.

По состоянию на 14 июля, в Украине лабораторно подтверждены 54 771 случай COVID-19, за сутки — 638 новых.

По материалам: ukrinform.ru