Москву могут снова закрыть на карантин: источник сообщил, что ждет жителей «Л/ДНР», который не успеют выехать из РФ

Информационный ресурс из ОРДЛО «Заметки гражданина» пишет, что предположительно с 11 сентября Москву могут снова закрыть на карантин.

Об этом сообщил Telegram-канал Dontel со ссылкой на ресурс «Заметки гражданина», передает НБН

Ресурс из ОРДЛО «Заметки гражданина» ссылаясь на информацию от «таможенников МГБ» пишет, что с 11 сентября российская столица Москва снова закроется на карантин. Ресурс отмечает, что также стоит ожидать и закрытия таможен.

«По словам «таможенников МГБ», это достоверная информация и это действительно произойдет», — пишет ресурс.

Ресурс пишет, что в таком случае жители ОРДЛО, которые не успеют выехать из РФ до закрытия границ, будут вынуждены находиться на территории РФ до снятия карантинных ограничений.

Как известно, вчера, 14 июля Россия усложнила жителям ОРДЛО въезд на свою территорию. Отныне жители так называемых «Л/ДНР», несмотря на наличие паспорта РФ, должны предоставить справку о прохождении теста на коронавирус, или же сделать тест на территории РФ в течение трех календарных дней по прибытию в РФ. Разумеется, тестирование будет платным. По информации ресурсов из ОРДЛО в так называемых «Л/ДНР» нет возможности сделать тест.

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