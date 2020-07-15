Нацбанк еще больше понизил курс гривны: ситуация на валютном рынке 15 июля 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 15 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 15 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 27,14 гривен, что на 6 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 19 копеек дороже и стоит сегодня 30,87 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 15 июля:

1 доллар США стоит 27,1436 гривен;

1 евро – 30,8745 гривен;

1 российский рубль – 0,3815 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,90 гривен, продажа 27,30 гривен за единицу;

— евро: покупка 30,50 гривен, продажа 31,10 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 14 июля 2020 года.