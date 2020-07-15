Правительство нашло более 4,7 миллиарда на пособие по безработице

15.07.2020 16:42

Укринформ

Правительство приняло постановление, которым предусмотрено перераспределение более 4,72 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Проект документа предусматривает внесение изменений в Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице в период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Средства на реализацию постановления в объеме 4723 млн грн предусмотрено перераспределить Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом и ее последствиями », — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Как отмечается, целью принятия постановления является усиление социальной защиты работников, потерявших заработную плату или ее часть в результате вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности из-за проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения СOVID-19, предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров Украины.

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Постановлением предлагается предусмотреть возможность получения помощи по частичной безработице в период карантина работникам, которые в период карантина получают оплату за время простоя в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины (кроме периода освоения нового производства), или находятся в отпуске без сохранения заработной платы, в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 25 и статьи 26 закона Украины «Об отпусках».

Как сообщалось, с 12 марта в Украине продолжается карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Пока адаптивный карантин действует до 31 июля.

По материалам: ukrinform.ru