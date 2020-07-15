Война на Донбассе: оккупанты 18 раз обстреляли ВСУ, есть много раненых

В последние дни российские наемники всё больше проявляют свою боевую активность. Число обстрелов ежедневно увеличивается, ситуация на фронте всё больше обостряется.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Согласно утренней сводке в течение 14 июля боевики 18 раз открывали огонь по украинским защитникам. Оккупанты вели обстрел из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции бойцов ООС рядом с Авдеевкой, Водяным, Марьинкой, Гнутовым, Талаковкой, Лебединским, Березовым, Новомихайловкой, Шумами, Крымским.

В результате активных действий террористов ранение получили сразу 7 украинских военных: все раненные сейчас находятся в больницах.

На каждое нарушение противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь: впоследствии, по данным разведки, украинские защитники ранили троих оккупантов.

Напомним, ранее мы сообщали, о ситуации на Донбассе за 13 июля.