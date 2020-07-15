Война на Донбассе: оккупанты 18 раз обстреляли ВСУ, есть много раненых

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В последние дни российские наемники всё больше проявляют свою боевую активность. Число обстрелов ежедневно увеличивается, ситуация на фронте всё больше обостряется.

Украинские военные
Украинские военные. Фото — focus.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Согласно утренней сводке в течение 14 июля боевики 18 раз открывали огонь по украинским защитникам. Оккупанты вели обстрел из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции бойцов ООС рядом с Авдеевкой, Водяным, Марьинкой, Гнутовым, Талаковкой, Лебединским, Березовым, Новомихайловкой, Шумами, Крымским.

В результате активных действий террористов ранение получили сразу 7 украинских военных: все раненные сейчас находятся в больницах.

На каждое нарушение противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь: впоследствии, по данным разведки, украинские защитники ранили троих оккупантов.

Напомним, ранее мы сообщали, о ситуации на Донбассе за 13 июля.


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