Украина исключила Египет и Албанию из "красной зоны"

15.07.2020 17:15

Укринформ

Кабинет министров Украины изменил критерии в отношении стран, которые входят в "красную зону", что позволило исключить из этого списка Египет и Албанию.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к" красной зоны ". Теперь после возвращения из Египта или Албании НЕ НУЖНО проходить 14-дневную обсервацию / самоизоляцию или делать тестирование на COVID -19 ", — написал министр.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров внес изменения в постановление №392, которыми изменил критерии определения стран "красной зоны", в частности был изменен показатель количества активных больных на 100 тысяч населения с 40 до 55.

По материалам: ukrinform.ru