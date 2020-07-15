Укрзализныця возобновила движение почти половины поездов

15.07.2020 15:41

Укринформ

АО "Укрзализныця" возобновило движение почти половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Сейчас по железным дорогам Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных", — говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, сейчас уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% электричек.

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"Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", — отметил он .

Как сообщал Укринформ, движение пассажирских поездов по железной дороге внутри страны, приостановленное с 18 марта 2020 года, Укрзализныця возобновила с 1 июля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru