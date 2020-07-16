Будет три сценария: в парламенте рассказали, как будет проходить процесс обучения с 1 сентября
Парламентский комитет по вопросам образования объяснил, как будет проходить обучение в условиях пандемии коронавируса.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «НВ«.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко и в. и. о. главы МОН Сергея Шкарлета, Украина готова отказаться от 100% дистанционного обучения. Но, конечно же, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Чиновники рассказали, что Украина будет разделена на 4 зоны:
- зеленую
- желтую
- оранжевую
- красную
Цвет «зоны» будет определяться от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов. В «красных» зонах процесс обучения точно будет дистанционным.
В комитете ВР также сообщают, что обучение будет проходить по трем сценариям:
- в «зеленых» регионах — обучение в обычном режиме
- в «желтых» регионах — в смешанной форме (обычное + дистанционное)
- в «красных» регионах — только дистанционное обучение
В комитете предполагают, что скорее всего обучение в Украине будет проходить в смешанной форме. Здесь также дали рекомендации по поводу обучения в таких условиях:
- социальная дистанция и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки)
- никаких массовых мероприятий и экскурсий
- различные собрания лишь в дистанционной форме
- отдельные уроки проводить на улице
- ученики из группы риска будут обучаться дистанционно или в экстернатной форме
- студенты из других государств могут вернуться на обучение в Украину
В комитете заявили, что перевод младшей школы на полностью дистанционное обучение — это неразумно. Помимо этого на заседании решили, что делать еженедельно тесты учителям не надо.
Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине не исключают, что с 1 сентября обучение снова будет дистанционным.