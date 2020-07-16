Будет три сценария: в парламенте рассказали, как будет проходить процесс обучения с 1 сентября

Парламентский комитет по вопросам образования объяснил, как будет проходить обучение в условиях пандемии коронавируса.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «НВ«.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко и в. и. о. главы МОН Сергея Шкарлета, Украина готова отказаться от 100% дистанционного обучения. Но, конечно же, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Чиновники рассказали, что Украина будет разделена на 4 зоны:

зеленую

желтую

оранжевую

красную

Цвет «зоны» будет определяться от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов. В «красных» зонах процесс обучения точно будет дистанционным.

В комитете ВР также сообщают, что обучение будет проходить по трем сценариям:

в «зеленых» регионах — обучение в обычном режиме

в «желтых» регионах — в смешанной форме (обычное + дистанционное)

в «красных» регионах — только дистанционное обучение

В комитете предполагают, что скорее всего обучение в Украине будет проходить в смешанной форме. Здесь также дали рекомендации по поводу обучения в таких условиях:

социальная дистанция и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) никаких массовых мероприятий и экскурсий различные собрания лишь в дистанционной форме отдельные уроки проводить на улице ученики из группы риска будут обучаться дистанционно или в экстернатной форме студенты из других государств могут вернуться на обучение в Украину

В комитете заявили, что перевод младшей школы на полностью дистанционное обучение — это неразумно. Помимо этого на заседании решили, что делать еженедельно тесты учителям не надо.

Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине не исключают, что с 1 сентября обучение снова будет дистанционным.