Будет три сценария: в парламенте рассказали, как будет проходить процесс обучения с 1 сентября

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Парламентский комитет по вопросам образования объяснил, как будет проходить обучение в условиях пандемии коронавируса.

Школа
Школа. Фото — ngp-ua.info

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «НВ«.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко и в. и. о. главы МОН Сергея Шкарлета, Украина готова отказаться от 100% дистанционного обучения. Но, конечно же, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Чиновники рассказали, что Украина будет разделена на 4 зоны:

  • зеленую
  • желтую
  • оранжевую
  • красную

Цвет «зоны» будет определяться от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов. В «красных» зонах процесс обучения точно будет дистанционным.

В комитете ВР также сообщают, что обучение будет проходить по трем сценариям:

  • в «зеленых» регионах — обучение в обычном режиме
  • в «желтых» регионах — в смешанной форме (обычное + дистанционное)
  • в «красных» регионах — только дистанционное обучение

В комитете предполагают, что скорее всего обучение в Украине будет проходить в смешанной форме. Здесь также дали рекомендации по поводу обучения в таких условиях:

  1. социальная дистанция и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки)
  2. никаких массовых мероприятий и экскурсий
  3. различные собрания лишь в дистанционной форме
  4. отдельные уроки проводить на улице
  5. ученики из группы риска будут обучаться дистанционно или в экстернатной форме
  6. студенты из других государств могут вернуться на обучение в Украину

В комитете заявили, что перевод младшей школы на полностью дистанционное обучение — это неразумно. Помимо этого на заседании решили, что делать еженедельно тесты учителям не надо.

Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине не исключают, что с 1 сентября обучение снова будет дистанционным.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 29 апреля

Христина Качоровська

Бизнес-центры и кинотеатры в июне “минировали” из России — Князев

Таисия Слепцова

В Украине проживают более 35 тысяч лиц без гражданства — ООН

Таисия Слепцова

Добавить комментарий