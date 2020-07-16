Это лучший овощ для похудения: диетолог рассказал, как быть сытым и стройным

Природа позаботилась о том, чтобы у человека были натуральные средства, которые помогут не только избавиться от лишнего веса и сохранить свою фигуру в хорошей форме, но и вывести шлаки из организма. Врачи назвали главные овощи, которые помогут в этом деле.

Об этом сообщает «РБК-Украина», передает «НБН».

Специалисты отдают заслуженное первое место в плане сытности и одновременной пользе для фигуры простой белокочанной капусте. Все виды капусты отлично помогают похудеть, но белокочанная капуста содержит в себе много клетчатки, что позволяет надолго избавиться от чувства голода.

Стоит упоминания и другие овощи, которые особо полезно включить в рацион для похудения. В частности, огурцы обладают практически нулевой калорийностью, всего лишь 16 ккал на 100 гр. Для напитков отлично подходит томатный сок, ведь помидоры эффективно утоляют голод и лишь немногим уступают в предпочтениях диетологов капусте и огурцам.

Напомним, как сообщалось ранее, это главный враг холестерина: эксперт назвал продукт, который способен быстро очистить организм.