Кабмин распорядился выплатить «карантинные» пособия: кто получит деньги

В Кабмине сообщили о том, кому положены дополнительные выплаты по безработице в связи с карантином.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По решению правительства, был расширен круг лиц, которые будут иметь право на получение дополнительного пособия.

Постановление Кабинета министров предусматривает возможность для представителей бизнеса получать помощь по частичной безработице для своих работников, которые вынуждены временно не работать.

Следовательно, это касается и простых украинцев, находящихся в вынужденных отпусках, они смогут рассчитывать на выплату по частичной безработице.

Для обеспечения выплат помощи по частичной безработице, правительством выделено 4,7 млрд гривен.

Ранее сообщалось о новой индексации пенсий.